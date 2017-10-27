В Мордовии ВАЗ улетел в кювет, пострадал водитель

На трассе Саранск – Ичалки в кювет улетела вазовская "девяносто девятая". Фотографии с места инцидента появились в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте".

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и совершила кульбит.

Автомобилист доставлен в больницу. Насколько серьезны его травмы, пока неизвестно. Поврежденный автомобиль увезли на эвакуаторе.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе под колесами "Приоры" погиб пешеход.

Также стало известно о том, что автоледи на "Опеле" сбила в Саранске мужчину, перебегавшего дорогу на красный.

Источник: Соцсети