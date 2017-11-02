Житель Старошайговского района совратил 13-летнюю родственницу жены

Полиция задержала жителя Старошайговского района, который подозревается в растлении несовершеннолетней. Ранее судимый мужчина ночью 30 октября совратил 13-летнюю родственницу своей супруги, которая приехала к ним в гости. Стоит отметить, что педофил был пьян. Девочка не постеснялась рассказать о половом преступлении матери, которая обратилась в полицию.

Мужчина был задержан, свою вину он не отрицает. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об аресте изверга.

Как сообщалось ранее, суд Мордовии приговорил таксиста к 7 годам колонии строгого режима за изнасилование клиентки в Саранске.

Источник: mordovia.sledcom.ru