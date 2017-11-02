В Мордовии началась операция "Перевозчик"

Сегодня, 2 ноября, на территории республики началась операция "Перевозчик".

Внимание дорожных инспекторов будет приковано к шоферам, которые перевозят пассажиров, а также крупногабаритные и тяжеловесные грузы. Госавтоинспекторы проведут сплошные проверки указанного транспорта. Патрули ДПС дежурят в абсолютно всех районах города и республики.

Нарушители, а также должностные лица, ответственные за автотранспортные средства, которые не соответствуют условиям безопасности, понесут наказание.

Ранее сообщалось, что в Саранске стартовала операция " Пешеходный переход". Патрули ДПС будут нести службу в наиболее оживленных местах автодорог, а также возле пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений.

Источник: 13.мвд.рф