Мордовский поисковик занял второе место во всероссийском фотоконкурсе

Основатель поискового движения Мордовии Николай Кручинкин завоевал победу во всероссийском фотоконкурсе "Мгновения поиска".

Кручинкин стал вторым в номинации "Архив поиска". Всего на конкурс было прислано более 450 работ — уникальных кадров, рассказывающих о поисковых экспедициях. В финал вышли 67 из них.

Помимо этого спецприз исполнительной дирекции "Поискового движения России" вручен юному, однако уже опытному поисковику, командиру поискового отряда "Живая память" МГУ им. Огарева Марии Игониной.

Ранее сообщалось, что городской волонтерский центр открылся в Рузаевке.

Источник: "Известия Мордовии".