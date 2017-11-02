Жительницу Саранска "развели" на 17 000 рублей

Пенсионерка из Саранска стала очередной жертвой телефонных аферистов.

Сообщается, что 63-летней женщине позвонил незнакомый и, представившись работником фирмы сотовой связи, сообщил приятную весть. Якобы ей неправильно рассчитали цену услуг по тарифу, и теперь фирма возвращает ей часть потраченных средств. Для этого всего лишь необходимо сообщить сведения банковской карты и пароль от нее.

Обрадованная женщина сообщила необходимые данные, а через пару минут с ее счета было списано 17 000 рублей.

На данный момент проводится проверка. Розыск аферистов продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница мордовского села отдала мошенникам 10 тысяч рублей в надежде получить приз.

Источник: 13.мвд.рф