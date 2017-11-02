Мордовский технопарк признали одним из самых эффективных в России

"Технопарк — Мордовия" вошел в число самых эффективных в государстве, об этом сообщает Ассоциация кластеров и технопарков, которая представила III Национальный рейтинг технопарков Российской Федерации. Республика вошла в топ-12.
Составители рейтинга убеждены, что он уже доказал собственную полезность в качестве инструмента оценки инвестиционной привлекательности регионов.
Ранее сообщалось, что Саранск занял 51-е место в рейтинге городов РФ по качеству дорог и доступности парковок. Средняя оценка по стране составила 4,1 балла из 10 возможных.
Отметим, что последнее место в рейтинге занял Ярославль (3,2 балла).
Источник: "Известия Мордовии".