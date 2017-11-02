На трассе Саранск - Ульяновск капитально отремонтировали участок длиной в 7 км

На трассе Саранск — Ульяновск завершен ремонт участка дороги со 160-го по 167-й км. Эта часть дороги находится в Карсунском районе Ульяновской области.

Рабочие исправили профиль трассы, заменили покрытие, укрепили обочины. Асфальт уложен с применением полимерно-битумных вяжущих компонентов. Кроме того, вдоль дороги установлено 13 км металлического барьерного ограждения, около 230 сигнальных столбиков и более 170 дорожных знаков. Все эти меры предприняты для повышения безопасности автомобилистов и их пассажиров.

Как сообщалось ранее, Саранск занял 51-е место в рейтинге городов РФ по качеству дорог и доступности парковок.

Источник: "Известия Мордовии".