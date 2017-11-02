Водитель "девятки" сбил жительницу Саранска, довез ее до больницы и сбежал

Молодая жительница Саранска попала под колеса автомобиля на улице Пролетарская. Как сообщили в республиканской ГИБДД, инцидент произошел утром 1 ноября.

Виновником аварии стал пожилой водитель на вазовской "девятке". Он сбил 34-летнюю женщину, когда та пересекала проезжую часть по "зебре". Виновник не бросил пострадавшую на дороге, отвез ее в больницу, а после этого скрылся. В полицию он сообщать о происшествии не стал.

К счастью, девушка не получила серьезных травм, отделавшись синяками и ушибами. На скрывшегося водителя составлен протокол.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, школьник из Саранска попал под колеса иномарки. Инцидент произошел на улице Гагарина в столице РМ.

Источник: gibdd.ru/r/13