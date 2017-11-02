В Мордовии велосипедист внезапно возник на дороге перед "семеркой"

В Мордовии в ДТП попал велосипедист. Инцидент случился на дороге Потьма-Барашево вечером 1 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, мужчина на двухколесном транспорте совершенно неожиданно появился на дороге перед вазовской "семеркой", которая набрала скорость. В результате столкновения велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщалось ранее, молодая жительница Саранска попала под колеса автомобиля на улице Пролетарская. Инцидент произошел утром 1 ноября. Виновником аварии стал пожилой водитель на вазовской "девятке". Он сбил 34-летнюю женщину, когда та пересекала проезжую часть по "зебре".

Источник: gibdd.ru/r/13