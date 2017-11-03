В Саранске 4 ноября изменится схема движения автобусных мартшрутов

В субботу, 4 ноября в Саранске будет проходить ряд мероприятий в честь Дня народного единства. В связи с этим будет изменено движение нескольких маршрутов общественного транспорта, а работу некоторых и вовсе приостановят, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 9:00 до 12:00 автобусы №№ 8, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 35, 45 вместо улиц Московская и Рабочая будут осуществлять движение по улице Серова. Троллейбус №15 в это время не выйдет на линию.

Как сообщалось ранее, в Саранске и в районах Мордовии 8 ноября стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады.

Источник: adm-saransk.ru