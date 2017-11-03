В Мордовии утвердили прожиточный минимум на 2018 год

Народные избранники в процессе работы семнадцатой сессии Государственного Собрания РМ 6 созыва утвердили величину прожиточного минимума пенсионера на следующий год.

Так, в ходе собрания было решено, что прожиточный минимум составил 8 194 рубля. Прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России определена в размере 8726 рублей.

По словам депутатов, разница в несколько сотен рублей обусловлена доступностью в Мордовии продуктовой корзины по сравнению с иными регионами.

Ранее сообщалось, что в Саранске 4 ноября пройдет большая православная благотворительная ярмарка.

Источник: "Известия Мордовии".