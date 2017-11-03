В Саранске можно будет погрузиться в атмосферу революционных событий вековой давности

Артисты Мордовского национального театра придумали увлекательный и даже интригующий проект по случаю всероссийской "Ночи искусств".

Завтра, 4 ноября, в 17:30 в театральном холле можно будет погрузиться в атмосферу революционных событий вековой давности. Затем в 18.30 публика окажется "На посту истории" и увидит музыкальную инсценировку. А потом желающие смогут (18+) принять участие в интерактивном квесте, совершить экскурс "В подвалы тайной канцелярии".

Ранее сообщалось, что в Мордовской детской библиотеке покажут библио-шоу "Сказка на ночь".

Источник: "Известия Мордовии".