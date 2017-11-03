В Саратовской области столкнулись МАЗ и ВАЗ: погибла молодая пара из Мордовии

Накануне молодая пара из Мордовии погибла в ДТП в Саратовской области.

Инцидент случился около села Юнгеровка, где согласно предварительным сведениям, виновником смертельной аварии стал шофер МАЗа. Решив развернуться, он не убедился в безопасности маневра и протаранил ВАЗ-2114 с мордовскими номерами.

В результате столкновения находившиеся в легковушке 21-летний молодой человек и 20-летняя девушка скончались от полученных травм на месте.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии 11 водителей отправились в колонию за пьяное вождение.

Источник: "Известия Мордовии".