В Саратовской области столкнулись МАЗ и ВАЗ: погибла молодая пара из Мордовии

Накануне молодая пара из Мордовии погибла в ДТП в Саратовской области.
Инцидент случился около села Юнгеровка, где согласно предварительным сведениям, виновником смертельной аварии стал шофер МАЗа. Решив развернуться, он не убедился в безопасности маневра и протаранил ВАЗ-2114 с мордовскими номерами.
В результате столкновения находившиеся в легковушке 21-летний молодой человек и 20-летняя девушка скончались от полученных травм на месте.
На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Мордовии 11 водителей отправились в колонию за пьяное вождение.
Источник: "Известия Мордовии".