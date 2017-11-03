Около железнодорожного вокзала в Саранске в серьезное ДТП попали ВАЗ и такси

В районе железнодорожного вокзала в Саранске произошло серьезное ДТП. Фотография с места происшествия появилась в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте".

Судя по фото, участниками аварии стали вазовская "четырнадцатая" и такси "Рено". Оба автомобиля получили серьезные повреждения кузова.

Информации о пострадавших нет. Также неизвестно, кто стал виновником аварии. На место происшествия были направлены сотрудники дорожной полиции.

Как сообщалось ранее, молодая пара из Мордовии погибла в ДТП в Саратовской области. Инцидент случился около села Юнгеровка. Виновником смертельной аварии стал шофер МАЗа.