Владимир Волков назначил нового министра лесного хозяйства Мордовии

Министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии назначен бывший глава Краснослободского района Юрий Медянкин.

Соответствующий указ о назначении был подписан главой республики Владимиром Волковым.

Отметим, что Юрий Медянкин родился в январе 1965 года в деревне Желтоногово Краснослободского района. Новоиспеченный министр лесного хозяйства закончил Мордовский государственный университет им. Огарева и Московский институт правовой экономики. С января 2004 года работал главой Краснослободского муниципального района.

Ранее сообщалось, что Владимир Волков получил орден Александра Невского по указу Владимира Путина.

Источник: "Известия Мордовии".