В Мордовии впервые была отклонена кандидатура на должность мирового судьи

В Саранске прошла 17-я сессия Госсобрания Мордовии шестого созыва. Одним из вопросов, которые обсуждались в рамках мероприятия, было назначение мирового судьи судебного участка Ельниковского района РМ.

Впервые кандидатура на должность мирового судьи была отклонена. За уроженца д. Молчаново Владимира Макейкина проголосовало 10 народных избранников, против – 17. Воздержались от выбора 7 человек, еще 7 не проголосовало. Таким образом, кандидатура не была утверждена, должность осталась вакантной.

Как сообщалось ранее, глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником УФСИН по РМ Леонидом Мустайкиным, который занял этот пост лишь 2 месяца назад

Источник: "Известия Мордовии".