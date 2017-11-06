В Мордовии сгорел склад с древесным углем

Накануне в Ельниковском районе республики произошел пожар.

Инцидент случился в поселке Вольный, где загорелся склад с древесным углем. Когда огнеборцы прибыли в место вызова, здание было охвачено огнем. Быстрому распространению пламени способствовала горючесть материала. Спасателям понадобилось потрудиться, для того чтобы потушить полыхающее сооружение.

Вследствие пожара уничтожено строение на площади 60 м2. Потерпевших нет.

На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.

Ранее сообщалось, что житель Зубово-Полянского района сгорел в своем доме. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru