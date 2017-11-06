Саранские утки готовятся к зиме

С приходом холодов утки, как и положено перелетным птицам, сбиваются в стаи. И даже на реке Саранке они отныне плавают огромными компаниями. Плавают и о чем-то там переговариваются на своем птичьем языке.

Прохожие невольно останавливаются у речки. Пронырливые водоплавающие, шустро передвигающие в воде, это завораживающее зрелище. Тем более, когда их так много. Многие с удовольствием кормят птиц. Детям это особенно нравится.

Но вскоре приятный для уток сезон водоплавания завершится: с наступлением зимних морозов реку покроет лед.

Ранее сообщалось, что палеонтолог из Саранска нашел сурка Ледникового периода.

Источник: "Известия Мордовии".