В Саранске в "Гараже" продавали поддельные товары от Adidas, Reebok и Nike

Предприниматель из Саранска оштрафован за несанкционированное использование товарных знаков Adidas, Reebok и Nike. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Мордовии, в магазине "Гараж" на ул. Кирова продавали спортивную одежду, обувь и головные уборы, на которых были логотипы известных фирм. Однако никаких документов, которые подтверждали бы законность использования товарных знаков, бизнесмен не смог предоставить.

В итоге из оборота было изъято 170 единиц контрафактного товара. Гендиректор фирмы оштрафован на 25 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, житель Саранска пойдет под суд за увлечение социальными сетями и порнографическим видео.

Источник: Роспотребнадзор по РМ