Мордовские осужденные женщины провели флешмоб

Осужденные женщины мордовской колонии №13 провели флешмоб, посвященный столетию Октябрьской революции.

Сообщается, что участники мероприятия выстроились в виде пятиконечной звезды и цифры "100".

Представители УФСИН по РМ сообщили, что это только лишь одно из мероприятий, приуроченных к памятной дате. К примеру, в исправительной колонии №14 в комнатах воспитательной работы с осужденными оформлены уголки и альбомы, рассказывающие историю революции, организована выставка книг.

Вдобавок осужденные подготовили выставку рисунков "Мы помним".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин с начала года поздравил более 300 ветеранов Саранска

Источник: 13.fsin.su