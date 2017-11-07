Фестиваль для инвалидов по зрению стартует в Саранске

С 7 по 10 ноября в Саранске пройдет фестиваль для инвалидов по зрению. Он будет посвящен месячнику "Белой трости".

В рамках фестиваля запланированы праздничный концерт, соревнования по компьютерной грамотности, по дартсу и другие. Кроме того, должен пройти круглый стол на тему "Проблемы социальной защиты инвалидов по зрению. Пути их решения".

Как сообщалось ранее, в Самаре 11 ноября состоится областной мордовский детский фестиваль "Од вий" ("Новая сила"). Мероприятие пройдет уже в 16-й раз.

В самарском Доме дружбы народов соберутся творческие детские коллективы и ученики воскресных национальных школ со всей области.

Источник: "Известия Мордовии".