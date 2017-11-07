МЧС: В Саранске будет задействовано большое количество спецтехники

Саранск готовится к всероссийским учениям поисково-спасательной службы.

Представители регионального МЧС сообщили, что на протяжении недели в Саранске будет задействовано большое количество спецтехники, в том числе вертолет и судно на воздушной подушке. Элементы подготовки к учениям будут отрабатываться в разных точках города. В том числе на Советской площади.

Ранее сообщалось, что в центре Саранска ограничили движение из-за учений МЧС. В городской администрации отметили, что исключение составит спецтранспорт.

Источник: 13.mchs.gov.ru