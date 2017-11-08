ГУ МЧС по РМ: В Саранске пожар уничтожил кровлю двухквартирного дома

В Саранске произошел крупный пожар.

Инцидент случился на улице Ворошилова, где загорелась кровля жилого строения. Когда пожарные расчеты прибыли на место вызова, кровля жилого здания была охвачена огнем. Огнеборцам удалось избежать полного уничтожения здания.

В результате пожара сгорела кровля и коридор квартиры №1 на общей площади 50 м2.

На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сгорел склад с древесным углем. Спасателям понадобилось потрудиться, для того чтобы потушить полыхающее сооружение. Вследствие пожара уничтожено строение на площади 60 м2.

Источник: 13.mchs.gov.ru