Жителей Мордовии просят "сообщить, где торгуют смертью"

С 13 по 24 ноября в Мордовии пройдет II этап Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!". В рамках данного мероприятия все жители региона-13 могут круглосуточно сообщать о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств по телефону: 47-77-71 или 02.

В пресс-службе МВД по РМ напоминают, что ваша активная гражданская позиция может сохранить жизнь человеку.

Как сообщалось ранее, в середине октября в Мордовии прошла операция "Мак-2017". В рамках мероприятия полицейские изъяли 13,5 кг наркотиков, из них 2,3 кг марихуаны, 5,5 кг маковой соломы, 4,3 кг конопли и 42 грамма гашиша.

Источник: 13.мвд.рф