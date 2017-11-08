В Мордовии вынесли приговор бригадиру-взяточнику из Рузаевки

Рузаевский районный суд вынес приговор бригадиру железнодорожной станции, который обвинялся в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе суда, следователи выяснили, что Сергей Пузанков получил от директора коммерческой организации 30 тысяч рублей за сокрытие факта перегруза железнодорожной платформы лесоматериалами. В результате платформа была выпущена со станции без штрафа.

Суд приговорил Пузанкова к лишению свободы условно сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, 8 ноября Октябрьский суд Саранска приговорил бывшего подполковника полиции Дмитрия Адонина к 13 годам колонии строгого режима за тягу к эротическим снимкам с изображением 8-летней девочки.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru