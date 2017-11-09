ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП с мотоциклом, которое произошло в Лямбирском районе

В ГИБДД Мордовии обращаются к жителям республики с просьбой откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 19 августа в Лямбирском районе. Тогда в деревне Николаевка нетрезвый водитель мотоцикла "Иж Планета-3" совершил опрокидывание в кювет. В результате инцидента пострадали два человека.

"Если вам что-либо известно о данном ДТП, просьба сообщить все имеющиеся данные по телефону 8(83441) 2-13-75 или 24-64-09", - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, с 13 по 24 ноября в Мордовии пройдет II этап Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!". В рамках данного мероприятия все жители региона-13 могут сообщать о фактах незаконного оборота и немедицинского употребления наркотических средств.

Источник: gibdd.ru/r/13