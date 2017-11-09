В Саранске почтили память скульптора Степана Эрьзи

Накануне, 8 ноября, исполнился 141 год со дня рождения всемирно известного скульптора из Мордовии Степана Эрьзи. И именно со вчерашнего дня одна из улиц на юго-западе Москвы в Южном Бутово стала носить имя скульптора Эрьзи.

Кроме того, сотрудники Мордовского республиканского музея изоискусств, который носит имя скульптора, накануне возложили цветы к памятнику Степану Эрьзе в Саранске и к могиле на Мемориальном кладбище города, где в 1959 году и был похоронен мастер.

Как ранее сообщалось, накануне в ДК Щербинки прошел торжественный вечер, организованный Международным фондом искусств им. Эрьзи.

Источник: "Известия Мордовии".