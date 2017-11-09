В Мордовии работники ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП.
Инцидент случился сегодня утром около 7:00 на 71-м километре трассы "Комсомольское – Атяшево – Ардатов", где неустановленный шофер, управляя неустановленным авто, совершил наезд на пешехода.
В результате столкновения пострадавший от полученных травм скончался на месте.
Если вам что-либо известно о данной аварии, сообщите все имеющиеся сведения в дежурную часть ГИБДД.
Ранее сообщалось, что автоледи на "Ниссане" сбила невнимательного 5-классника в Саранске. Пострадавшего с травмами доставили в детскую больницу.
Источник: 13.мвд.рф