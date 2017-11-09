Мордовские фигуристки завоевали "серебро" Ӏ этапа Кубка России

Фигуристки из Мордовии выиграли серебро Ӏ этапа Кубка России по синхронному катанию на коньках.

В соревнованиях, которые проходили в Москве, приняло участие 26 команд, из разных регионов России.

Честь Мордовии защищали воспитанницы спортивной школы олимпийской резерва по фигурному катанию. «Мордовия» продемонстрировала выступление по Ӏ спортивному разряду, в итоге заняв 2-е место.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Мордовии выиграли Кубок России по акватлону. С подводными борцами из Мордовии пытались совладать сильнейшие акватлонисты Татарстана, Московской, Тульской и Нижегородской областей. Однако одолеть мордовскую команду им не удалось.

Источник: "Известия Мордовии".