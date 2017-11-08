Спортсмены из Мордовии выиграли Кубок России по акватлону

Команда Мордовии выиграла Кубок России по акватлону.

Соревнования прошли в минувший уик-энд в Саранске. С подводными борцами из Мордовии пытались совладать сильнейшие акватлонисты Татарстана, Московской, Тульской и Нижегородской областей. Однако одолеть мордовскую команду им не удалось.

Наши ребята заняли первое место, второе место завоевали представители Тульской области, а тройку лидеров замкнули нижегородцы.

Ранее сообщалось, что женская сборная Мордовии заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу.

Также стало известно о том, что "Мордовия-2007" стала четвертой на межрегиональном турнире в Саратове.

Источник: "Известия Мордовии".