В Мордовии выберут лучшие поисковые отряды

Сегодня, 10 ноября, в Саранске в базе Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. пройдет республиканский слет поисковых отрядов "Связные истории".

Сообщается, что в рамках слета будут определены лучшие поисковые отряды Мордовского республиканского патриотического объединения "Поиск", проявившие себя в текущем году.

Вдобавок поисковики Мордовии подведут итоги поисково-краеведческой экспедиции "Без вести павшим возвращаем имена", социального проекта "Судьбы бессмертного полка", акции "Уточни судьбу солдата".

Ранее сообщалось, что накануне в Рузаевке вскрыли "капсулу времени".

Источник: "Известия Мордовии".