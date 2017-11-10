В Рузаевском районе загорелся гостиничный комплекс

В Рузаевском районе Мордовии произошел пожар в гостиничном комплексе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент случился в поселке Левженский.
Сообщение о происшествии поступило вечером 8 ноября, в 22:48. Когда пожарные прибыли на место вызова, здание было сильно задымлено. Очаг возгорания находился в подсобном помещении комплекса.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена комната на общей площади 12 кв.м. Пострадавших нет.
Причины возникновения пожара будут установлены позже.
Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Ворошилова загорелась кровля жилого строения.
Источник: 13.mchs.gov.ru