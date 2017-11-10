В Мордовии будут судить легкомысленную автоледи

Суд Мордовии вынесет приговор 35-летней автоледи из Саранска, которая сбила байкеров.

Сообщается, что обвиняемая на "Ниссане" ехала не спеша по Ардатову. При повороте, проявив преступное легкомыслие и невнимательность к окружающей обстановке, она выехала на "встречку" и столкнулась с мотоциклом.

В результате водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. А автоледи за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, попала на скамью подсудимых.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель "Форда" устроил ДТП на "встречке".

Источник: "Известия Мордовии".