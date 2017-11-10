В Саранске водитель "Форда" устроил ДТП на "встречке"

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Лодыгина, где шофер на "Форде" выехал на "встречку" и протаранил "ГАЗ-2705".

В результате столкновения понадобилась помощь медиков водителю отечественного авто. Водители трезвы.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что саранская пенсионерка угодила под колеса "Киа". Пострадавшая получила несерьезные повреждения и вскоре была отпущена домой.

Также стало известно о том, что автоледи на "Ниссане" сбила невнимательного 5-классника около школы №17 в Саранске.

Источник: 13.мвд.рф