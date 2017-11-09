Саранская пенсионерка угодила под колеса "Киа"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Волгоградской, где шофер на "Киа" совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавшая получила несерьезные повреждения и вскоре была отпущена домой.

Водитель трезв. На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что автоледи на "Ниссане" сбила невнимательного 5-классника в Саранске. Пострадавшего с травмами доставили в детскую больницу.

Также стало известно о том, что в Мордовии работники ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП на 71-м километре трассы "Комсомольское – Атяшево – Ардатов".

Источник: 13.мвд.рф