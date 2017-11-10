В Мордовии сутки прошли без пожаров

В Мордовии 7 ноября прошло без пожаров.

Представители ГУ МЧС по РМ сообщили, что пожаров на территории республики не было, однако без выездов не обошлось, спасатели 3 раза помогали в ликвидации последствий ДТП.

Отметим, что всего с начала года на территории республики произошло 564 пожара, что на 60 меньше, нежели за подобный промежуток предыдущего года. Огонь унес жизни 47 человек, что на 3 больше, нежели в 2016 году.

В ведомстве рассказали, что подверженным пожарам по-прежнему остается жилой сектор. Там произошло 428 возгораний.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе загорелся гостиничный комплекс.

Источник: 13.mchs.gov.ru