В Мордовии разыскивают 18-летнюю студентку из Ельниковского района

Полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшую 18-летнюю Регину Якушкину. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что девушка учится в Краснослободском промышленном техникуме.

Регина пропала еще 18 октября. В тот день она ушла с занятий около двух часов дня, и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Регина Якушкина - уроженка Ромоданово, но проживала в п. Акчеево Ельниковского района.

"Если Вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 8(8342)385252 или 02", - сказано в сообщении МВД.

Как сообщалось ранее, саранские полицейские разыскивают молодого человека, который совершил кражу игровых дисков "FIFA 18" из магазина на ул. Волгоградской.

Источник: 13.мвд.рф