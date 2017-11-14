В Рузаевском районе "Рено" улетел в кювет, есть пострадавший

В Рузаевском районе Мордовии с дороги слетела иномарка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент произошел в ночь на 12 ноября на автодороге Сузгарье – Перхляй.

По предварительным данным, водитель "Рено" не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Есть информация, что в результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 ноября в Теньгушевском районе Мордовии в кювет улетел автомобиль. По предварительным данным, три человека получили травмы.

А жительница Чамзинки, которую подвозил ее приятель, пострадала из-за невнимательности водителя.

Источник: gibdd.ru/r/13