В результате ночного ДТП в Теньгушевском районе пострадали 3 человека

В ночь на 10 ноября в Теньгушевском районе Мордовии произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, в кювет улетел автомобиль. По предварительным данным, три человека получили травмы.

Никаких других подробностей происшествия пока что не сообщается. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что саранская пенсионерка угодила под колеса "Киа". Пострадавшая получила несерьезные повреждения и вскоре была отпущена домой.

Также стало известно о том, что автоледи на "Ниссане" сбила невнимательного 5-классника около школы №17 в Саранске.

Источник: 13.mchs.gov.ru