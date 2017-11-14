На трассе в Лямбирском районе полностью сгорела "Газель"

В Лямбирском районе Мордовии прямо на трассе произошло возгорание "Газели". Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, инцидент случился в ночь на субботу, 11 ноября, около села Пензятка.

Машина воспламенилась прямо на ходу, потушить ее самому водителю не удалось. Когда пожарные прибыли на помощь, автомобиль горел открытым пламенем. Огонь удалось потушить, но он нанес машине непоправимый вред. "Газель" не подлежит восстановлению.

К счастью, водитель в результате пожара не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что саранская пенсионерка угодила под колеса "Киа".

Источник: 13.mchs.gov.ru