На "Мордовия Арене" зажгли искусственное "солнце"

На стадионе "Мордовия Арена" в Саранске включили лампы досвета. Дополнительное освещение газона заменяет солнце и служит для фотосинтеза, сообщили в пресс-службе подрядчика "ПСО Казань".

Работают лампы вплоть до 15-20 градусов мороза. Если температура будет еще ниже, то траву придется укрыть.

Напомним, газон на футбольном поле засеяли в конце сентября. Трава взошла менее чем через месяц, а не так давно была проведена первая стрижка.

Ранее сообщалось, что стадион "Мордовия Арена" до старта чемпионата мира 2018 года примет несколько спортивных соревнований.