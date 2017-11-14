Стали известны имена погибших рабочих на новостройке в Саранске

Стали известны имена погибших при обрушении новостройки на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске.

Сообщается, что под завалами смертельно травмированы были: 58-летний Равиль Кокурин, 31-летний Дмитрий Колесников и 40-летняя Светлана Гущина.

Один пострадавший, госпитализированный 24-летний Геннадий Цыганов находится в реанимации. Все они - рабочие СМУ №1.

Напомним, что накануне произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж, строящегося 10-этажного кирпичного дома, расположенного на углу перекрестка ул. Фурманова и ул. Гагарина. На данный момент сотрудники СУ СК РФ по РМ начали проверку.

Источник: "Известия Мордовии".