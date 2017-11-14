Первенство России по шорт-треку пройдет в Саранске

Свыше ста человек станут участниками первенства России по шорт-треку среди юношей и девушек старшей и средней возрастных групп, которое пройдет с 16 по 19 ноября в Саранске.

Конкуренцию спортсменам из нашей республики составят шорт-трековики из Краснодарского края, Нижегородской, Рязанской областей, республики Чувашия и города Пензы.

Победители будут определены в забегах на 500, 1 000 и 1 500 метров, а также в эстафете на 2 000 метров.

Ранее сообщалось, что представители Мордовии выиграли 13 медалей на турнире по шорт-треку в Нижегородской области.

Источник: "Известия Мордовии".