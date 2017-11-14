В Рузаевском районе водитель на Renault Sandero вылетел в кювет

В Рузаевском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент произошел на трассе Н.Новгород – Пенза — Саратов.

По имеющимся данным, 45-летний мужчина за рулем Renault Sandero не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет. В результате ДТП сам водитель получил травмы и был госпитализирован. В больнице ему оказали необходимую помощь и отпустили лечиться домой.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Ардатове. Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода на улице Рабочей, как вдруг на нее наехала вазовская "десятка".

Источник: gibdd.ru/r/13