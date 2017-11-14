В центре Саранска "Мерседес" врезался в "Шевроле"

В центре Саранска произошло ДТП с участием двух иномарок. По данным республиканской ГИБДД, инцидент случился вечером 12 ноября на ул. Советская. Там водитель "Мерседес-Бенц" при выезде с второстепенной дороги не пропустил "Шевроле-Клан".

В результате столкновения водитель "Шевроле" был доставлен в больницу. Там ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Водители трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Ардатове. Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода на улице Рабочей, как вдруг на нее наехала вазовская "десятка".

Источник: gibdd.ru/r/13