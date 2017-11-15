Мошенники "развели" жителя Саранска на 5 тысяч рублей

В полицию обратился 48-летний уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве.

Сообщается, что он потерял документы и оставил объявление на веб-сайте "бюро находок", указав собственные контактные данные. Через некоторое время с ним связался мошенник и обрадовал рассеянного гражданина вестью, что отыскал потерю, попросив вознаграждение в 5 000 рублей.

Мужчина через терминал перевел мошеннику деньги, однако собственное имущество так и не получил.

На данный момент по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жительница Саранска лишилась 9,5 тысяч рублей при попытке сдать комнату.

Источник: 13.мвд.рф