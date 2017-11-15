Житель Мордовии едва не сгорел заживо в своем доме

В Торбеевском районе республики произошел пожар.

Инцидент случился на улице Восточной. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, жилое здание и надворная постройка были охвачены огнем, отстоять их уже было невозможно. На пожаре пострадал владелец дома. 53-летний мужчина с ожогами лица, рук и верхних дыхательных путей был доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.

Вследствие пожара уничтожены жилой дом и надворная постройка на общей площади 120 м2.

На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.

Ранее сообщалось, что из горящей пятиэтажки в Рузаевке были эвакуированы 20 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru