В Саранске пьяный пешеход нарушил ПДД и попал под колеса "Шкоды"

В Саранске под колеса иномарки угодил пьяный пешеход. 58-летний мужчина решил перейти дорогу вне "зебры" на улице Энгельса. Эта затея закончилась плачевно, так как алкоголь явно не добавлял мужчине ловкости и скорости.

Перебежать проезжую часть он не успел. Водитель автомобиля "Шкода Фабия" затормозил, но избежать наезда не удалось, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

К счастью, нерадивый пешеход отделался ссадинами. Прибывшие на место ДТП медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП произошло в Ардатове. Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода на улице Рабочей, как вдруг на нее наехала вазовская "десятка".

Источник: gibdd.ru/r/13