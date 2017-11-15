Полиция пытается отыскать очевидцев смертельного ДТП на трассе Саранск - Ульяновск

Полиция Ульяновской области разыскивает очевидцев ужасного ДТП, которое произошло на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск. Как сообщают местные СМИ, инцидент случился 5 ноября в Майнском районе области. Там 33-летний водитель вазовской "девятки" выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ГАЗ.

В результате столкновения более крупный автомобиль буквально раздавил легковушку. От полученных травм водитель "девятки" и двое его пассажиров скончались на месте.

Полиция просит свидетелей предоставить любую информацию о трагедии.

Как сообщалось ранее, на 8-м километре дороги Саранск – Пензятка произошло ДТП с тремя пострадавшими, виновницей которого стала автоледи.