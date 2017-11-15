Вандал, повредивший памятник жертвам Великой Отечественной войны, заплатит штраф в 10 тысяч рублей

В Кадошкинском районе Мордовии вынесли приговор вандалу, который нанес урон памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, преступление было совершено ночью 27 июля на улице Ленина в селе Адашево и получило большой общественный резонанс. Возмущенные местные жители требовали сурово наказать вандала.

В итоге суд приговорил мужчину к штрафу в размере 10 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, в Мордовии вынесли приговор двум браконьерам, которые обвинялись в незаконной охоте. Одним из обвиняемых является депутат сельского поселения Атяшевского района.

Источник: prokrm.ru